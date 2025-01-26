«محنة» و«مهلك» يحلقان بكأس وبندقية مهرجان ولي عهد دبي للهجن

واصلت هجن أبناء القبائل عروضها القوية في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن على ميدان المرموم بعد خوضها تحدي سن اللقايا، الذي اشتمل على 40 شوطاً بمشاركة 1780 مطية، بواقع 1052 مطية في الفترة الصباحية و728 مطية في الفترة المسائية وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير من داخل الدولة وخارجها.

وحلقت «محنة» بشعار سعيد جابر عبدالله محمد بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح والجائزة المالية الكبرى البالغة 1.5 مليون درهم، بعد أن قطعت مسافة السباق البالغة 5 كيلومترات في زمن قدره 7:19:8 دقائق، وأضاف «مهلك» الرمز الثاني على التوالي لشعار سعيد جابر عبدالله محمد بعد انتزاعه بندقية الجعدان في الشوط الثاني للقايا لفئة المفتوح، والجائزة النقدية البالغة مليون درهم، مسجلاً أسرع توقيت في جميع الأشواط بزمن بلغ 7:13:1 دقائق.

وظفرت «ميموعة» بكأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح لفئة الإنتاج مهدية شعار سيف علي سالم العامري الفوز والجائزة المالية البالغة 1.5 مليون درهم، بعد أن سجلت زمناً وقدره 7:17:4 دقائق.

وسيطر «الماهر» لعبيد سالم راشد بالحباله الكتبي على آخر تحديات الرموز بعد الفوز ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج، وتمكن «الماهر» من حسم اللقب لمصلحته، والتتويج بجائزة 800 ألف درهم بعد أن سجل توقيتاً بلغ 7:19:6 دقائق.

تحديات صباحية

ودشنت منافسات الفترة الصباحية تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي اشتملت على 22 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، حيث تنافست مطايا فئة الإنتاج من خلال 12 شوطاً.

وكسبت «العمله» تحدي ضربة البداية لـحمد نهيان سالم العامري، بعد خطف صدارة الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج بزمن قدره 7:25:0 دقائق، فيما تصدر «طرب» لسعيد نايع الشاوي الغفلي الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج بتوقيت بلغ 7:24:1 دقائق.

وحسم «وفق» ثالث الأشواط والمخصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن 7:24:5 دقائق، وحقق «هداد» لمبارك محمد سعيد حمرور العامري صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، مسجلاً أفضل توقيت بالشراكة مع «لافت» بشعار سلطان علي سلطان سالم الكتبي صاحب ناموس الشوط الثامن للقايا الجعدان المهجنات للإنتاج، حيث قطع «هداد» و«لافت» مسافة السباق في زمن وقدره 7:23:5 دقائق.

رموز اليذاع

من جهة أخرى، تنطلق اليوم منافسات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات ضمن فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتضم منافسات اليوم 36 شوطاً موزعة على الفترتين الصباحية والمسائية، حيث ستقام في الفترة الصباحية 20 شوطاً، منها اثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية إقامة 16 شوطاً أبرزها أشواط الرموز، التي خصصت لها جوائز عينية ونقدية قيمة، حيث يحصل الفائز بكأس سمو ولي عهد دبي لليذاع للبكار المفتوح على 1.5 مليون درهم، بينما ينال المتوج ببندقية اليذاع الجعدان المفتوح مليون درهم.

أما في أشواط الإنتاج، فتم تخصيص 1.5 مليون درهم للفائز بكأس سمو ولي عهد دبي لليذاع للبكار الإنتاج، في حين يحصل الفائز ببندقية اليذاع للجعدان الإنتاج على 800 ألف درهم.

وتعد منافسات اليذاع آخر محطات سن الصغار لتحديات هجن أبناء القبائل لينتقل المشهد بعدها إلى أشواط سن الكبار التي تدشنها منافسات سن الثنايا لمسافة 8 كلم، قبل الوصول إلى مسك الختام في سن الحول والزمول، على أشواط الرموز الكبرى للمهرجان أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح.