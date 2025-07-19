أبوظبي تحتضن «باور سلاب» في 24 أكتوبر

أعلنت «باور سلاب»، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزال الصفعات، عن عودة بطولة باور سلاب إلى أبوظبي يوم 24 أكتوبر المقبل في سبيس 42 أرينا، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، الذي يشهد أيضاً بطولة يو إف سي 321 المرتقبة.

واستضافت العاصمة الإماراتية خلال العام الماضي أولى فعاليات باور سلاب الدولية، باور سلاب 9: دامبلينج ضد دا كريزي هاوايان. وسجلت البطولة حضوراً جماهيرياً لافتاً وأجواء حماسية مع المواجهة القوية بين اثنين من أبرز أسماء هذه الرياضة في العالم.

حيث دافع دا كريزي هاوايان، بطل باور سلاب السابق للوزن الثقيل، عن لقبه ضد المصنف الأول، فاسيلي دامبلينج كاموتسكي، في مباراة انتهت بالتعادل.

وحصدت «باور سلاب 9» أصداء محلية وعالمية رائعة، وحققت أكثر من 700 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال المحتوى الترويجي وتغطية الفعالية.