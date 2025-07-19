«العين للشطرنج والألعاب الذهنية» يفتتح بطولة مجلس مريفيعة

في إطار البرامج المجتمعية والشراكات الاستراتيجية التي ينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وبالتعاون مع مجالس أبوظبي، افتُتحت بطولة مجلس مريفيعة للشطرنج وسط حضور مميز من المشاركين ومحبي اللعبة.

شارك في افتتاح البطولة هشام الطاهر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وسلطان الظاهري، رئيس مجلس شباب العين ايه سي ام جي، حيث جرى التأكيد على أهمية هذه المبادرات في دعم الرياضات الذهنية، وتعزيز دور المجالس المجتمعية في نشر ثقافة الشطرنج.

ومن أبرز لحظات البطولة، المواجهة التي جمعت بين الدكتور عبدالرحمن المعيني، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد لشؤون الملكية الفكرية، وعلي حمدان الشريفي، بطل مهرجان كان الدولي للشطرنج، في لقاء حماسي يعكس المستوى المتميز للمشاركين، ويبرز روح التنافس الشريف التي تتسم بها بطولات المجالس.

وعبّرت فاخرة الشامسي، مسؤولة الفعاليات في نادي العين للشطرنج، عن فخرها بتفاعل المجتمع مع بطولات المجالس، مشيرة إلى دورها في ترسيخ حضور الشطرنج كرياضة ذهنية وثقافية تعزز التواصل بين الأجيال، وتجمع بين التراث والابتكار.

وتُعد البطولة جزءاً من سلسلة بطولات المجالس التي ينظمها النادي، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الشطرنج، وتعزيز التفكير الاستراتيجي في بيئة تراثية محفزة ومجتمعية.