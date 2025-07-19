منتخب السنوكر يستهل مشواره اليومفي «6 كرات» ببطولة العالم

تنطلق اليوم منافسات فئة «6 كرات» للرجال ضمن بطولة العالم للسنوكر، التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة حتى 24 يوليو الجاري، بمشاركة لاعبين من 26 دولة، ضمن فئات «الماسترز»، و«6 كرات»، و«الناشئين».

ويشارك في فئة «6 كرات» 60 لاعباً موزعين على 15 مجموعة، ويمثل الإمارات في هذه الفئة ثلاثي المنتخب الأول: محمد الجوكر، ومحمود شهاب، وعيسى الهاشمي.

كما تتواصل اليوم منافسات فئة الناشئين تحت 21 عاماً، التي يشارك فيها منتخب الإمارات بثلاثة لاعبين، هم: سيف سعيد الزعابي، وأحمد سعيد الشحي، ومحمد عمر الرميثي.

ويستهل سيف الزعابي مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة كوان تشن وونغ من هونغ كونغ، ومايور قارج من الهند، ومحمد شدير من سريلانكا.

ويخوض أحمد الشحي مبارياته ضمن المجموعة السابعة أمام كل من ويتولد بيسترزيسكي من بولندا، ومحمد مسرف من سريلانكا، وعبدالله المصلح من قطر.

أما محمد الرميثي، فيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم 3 لاعبين، حيث يلتقي مع رايلي باول من ويلز، ودونغ زي هاو من الصين.

وكانت منافسات ربع النهائي لفئة «الماسترز» قد أقيمت أول من أمس، وشهدت خسارة محمد الجوكر أمام الهندي فيجاي نيتشاني بنتيجة 2 - 4، ليودع البطولة من هذا الدور.