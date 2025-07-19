مريم الشامسي أول إماراتية تخوض تحدي الترايثلون في «الألعاب العالمية»

ستصبح مريم الشامسي أول إماراتية تمثل الدولة في رياضة الترايثلون ضمن دورة الألعاب العالمية، حيث ستشارك في منافسات الدورة المقبلة التي تقام في مدينة تشنغدو – الصين في أغسطس المقبل.

وتأتي هذه المشاركة ضمن رؤية اتحاد الإمارات للترايثلون في تمكين المرأة وفتح آفاق المشاركة في أكبر المحافل الدولية، حيث تعد مريم ثمرة لبرامج الدعم والتطوير التي ينفذها الاتحاد على مدار السنوات الماضية.

وعبر عبدالملك جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، عن فخره بهذا الإنجاز، قائلاً: «مشاركة مريم في هذا الحدث العالمي تعكس التزامنا بدعم العنصر النسائي، وهي رسالة لكل فتاة إماراتية أن أبواب العالمية مفتوحة أمام الطموح والعمل الجاد».

ومن المقرر أن تغادر مريم إلى الصين بتاريخ 11 أغسطس 2025، وتخوض المنافسة الرسمية يوم 15 أغسطس، على أن تعود إلى أرض الوطن يوم 18 أغسطس.