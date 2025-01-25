الجولة الثانية من دولية الإمارات للقفز بالمظلات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025 وتختتم غداً.وتصدر فريق «تنايا» منافسات اليوم قبل الختامي لجولة أبوظبي في التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً برصيد 93 نقطة وبمعدل 18.60 نقطة، وتلاه في المركز الثاني فريق نومادس برصيد 72 نقطة وبمعدل 14.40 نقطة.

وحل في المركز الثالث فريق هاف فان برصيد 57 نقطة وبمعدل 11.40 نقطة، وتبعه في المركز الرابع فريق أوسيان برصيد 55 نقطة وبمعدل 11 نقطة.وأثنى محمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية على التنظيم الذي نال إعجاب المشاركين والمتابعين، وأعرب عن سعادته بنجاح الجولة الأولى من البطولة.