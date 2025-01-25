نخبة النجوم في «طريق الأبطال إلى دبي» الليلة

تتجه أنظار العالم الليلة إلى دبي لمتابعة ليلة حافلة بالنزالات العالمية التي تضم نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة الذين يجتمعون في حدث استثنائي، بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي تقام في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وسيكون عشاق الفنون القتالية المختلطة على الموعد مع المدرجات وعبر البث التلفزيوني والإلكتروني حول العالم، مع 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمهم دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من روسيا، إيرلندا، أمريكا، البرازيل، إنجلترا، أوزبكستان، الكويت، مصر، سوريا، السعودية، الجزائر والفلبين. ويبرز إلى الواجهة النزال الرئيسي الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي الداغستاني عثمان نورمحمدوف مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز، وهما اللذان تصدرا العناوين على مدار الأيام الماضية، وسط ترقب جماهيري كبير.

وفي بقية النزالات يلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع الفلبيني رويل باناليس، والإيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميدوف، والإيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والأمريكي جونسون مع الروسي نيمكوف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف.

والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر «دارث» خان، ونزال الهواة بين الإماراتي سعيد الحوسني والكويتي طلال القلاف.

وأكد بيت موراي الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين العالمية (PFL)، أن البطولة ستقدم عروضاً متميزة بأقوى المستويات التي يتمتع بها المقاتلون المشاركون.