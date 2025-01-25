الهولندية فيرا باو مدربة لمنتخبنا الوطني للسيدات

أعلن اتحاد الكرة عن التعاقد مع المدربة الهولندية فيرا باو، لتولي تدريب المنتخب الوطني للسيدات استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وأعربت المدربة في فيديو قصير نشره اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن استعدادها لكتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم مع كرة القدم الإماراتية.

وأوضحت أنها كانت أول لاعبة محترفة في هولندا، وأول من حصل على رخصة احترافية في التدريب، وأعربت عن فخرها بمسيرتها الرياضية المتضمنة الوصول إلى نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية 2009 مع منتخب هولندا عندما تولت تدريب منتخب «الطواحين» من 2004 إلى 2010. وأشارت إلى نجاحها أيضاً، في قيادة منتخب جنوب أفريقيا إلى دورة الألعاب الأولمبية 2016، وقيادة منتخب إيرلندا إلى كأس العالم 2023.