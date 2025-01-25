«جي 5» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

حلّق الصقر «جي 5» لخالد بن سعيد بالمرير الكتبي، بلقب شوط القرموشة جير فرخ فئة العامة الهواة في انطلاق منافسات اليوم الخامس عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وينظم نادي أبوظبي للصقارين النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بمنطقة الفلاح بالعاصمة أبوظبي. وجاء في المركز الثاني «حميا» لعبد الله سيف صياح المنصوري، وثالثاً «67» لعبد الله سالم محمد خميس الشدي. وفي شوط القرموشة جير جرناس حلق الصقر «جي 3» لراشد مروان المري بالمركز الأول، فيما جاء ثانياً «جي 3» لخالد بن سعيد بالميرير الكتبي، وفي المركز الثالث حل «قمرة» لأحمد حمد محمد قطامي العامري.

وتختتم اليوم منافسات فئة العامة الهواة، بإقامة أشواط الجير بيور للفرخ والجرناس، وأيضاً ستقام منافسات فئة السيدات لجميع فئات الفرخ والجرناس.