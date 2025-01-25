«تريفيكتا سبارتن» ينطلق في دبي اليوم

تنطلق، اليوم، منافسات سباق «تريفيكتا سبارتن»، الذي يقام في دبي باركس آند ريزورتس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتنظمه آي تي بي ميديا، ويشارك فيه أكثر من 3800 شخص، من بينهم 600 طفل.

ويتنافس المشاركون في السباق ضمن 4 فئات مختلفة، هي فئة سبرينت 5 كيلومترات، ويتضمن 20 حاجزاً ويبدأ في الساعة 9:00 صباحاً، ويقام اليوم وغداً، وفئة السوبر لمسافة 10 كيلومترات ويتضمن 25 حاجزاً، وينطلق في الساعة 7:00 صباحاً لفئة المحترفين و8:00 للفئة المفتوحة غداً، وفئة بيست لمسافة 21 كيلومتراً، ويتضمن 30 حاجزاً.

وينطلق في الساعة 7:15 للمحترفين و7:30 للفئة المفتوحة اليوم، وفئة الأطفال لمسافتي 1 و3 كيلومترات اليوم وغداً. وأصبحت دبي مدينة عالمية في بطولات التحدي حتى أطلق عليها مدينة التحديات، كونها تحتضن 10 من أشهر وأضخم بطولات التحدي، من أهمها بطولة وألعاب دبي، وآرابيان ووريرز، وسبارتن، وتحدي الوحل، وتحدي الثلج، وتحدي الصحراء.

وتحدي الألعاب المائية، وتحدي الموانع للسيدات في دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وتحدي أفينشورا، وتحدي الموانع (أو سي آر) في دورة ند الشبا الرياضية، والتي تقام في مختلف مناطق دبي ، وتلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع والرياضيين من داخل الدولة وخارجها.