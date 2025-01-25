ندى بن عويشو: حققت برونزية عربية الكاراتيه و«عيني» على الذهب

ندى أحمد بن عويشو «13 عاماً»، هي لاعبة كاراتيه إماراتية موهوبة، تلعب ضمن صفوف نادي الفجيرة للفنون القتالية والمنتخب الوطني، شاركت في العديد من البطولات المحلية والإقليمية والدولية، ورغم صغر سنها، استطاعت تحقيق الإنجازات المتميزة على كافة المستويات والأصعدة، لتصبح واحدة من أبرز اللاعبات الواعدات في مستقبل رياضة الكاراتيه بالإمارات.

وحققت البطلة الصغيرة الميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الإمارات، كما حصلت على الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي أُقيمت في الأردن، إلى جانب إحرازها العديد من الميداليات الذهبية في بطولات الدولة.

ندى بن عويشو ليست فقط لاعبة متميزة في المنافسات الفردية، لكنها أيضاً عنصر مؤثر في فريقها، حيث ساهمت مع زميلاتها في إحراز 23 ميدالية ملونة خلال بطولة كأس نجوم المستقبل للكاراتيه.

كما تطمح لتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم الإمارات عالياً في البطولات العالمية، مستفيدة من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للاعبين الناشئين في مختلف الرياضات، وخاصة الكاراتيه، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في دولة الإمارات.

تحكي البطلة الصغيرة عن أبرز التحديات في مشوارها، قائلة: التحدي الأكبر عندما واجهت صعوبة في الحفاظ على وزني في بداية مشواري، لكني الآن أتابع نظاماً غذائياً يساعدني على الحفاظ على وزني بشكل مستمر وتجنب هذه المشكلة.

وبالتأكيد ساهم هذا الأمر في تحقيق أكبر إنجاز لي حتى الآن وأعتز به كثيراً وهو حصولي على المركز الثالث في البطولة العربية للكاراتيه، وأطمح خلال البطولات المقبلة لنيل الميداليات الذهبية والمراكز الأولى من أجل وضع اسم دولة الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية على منصات التتويج من خلال تحقيق مراكز متقدمة في البطولات العالمية.

وخاصة أن دولة الإمارات تقدم الكثير من الدعم والمساندة لكافة الرياضيين وخاصة في رياضة الكاراتيه، كما أنها توفر كل ما يحتاجه اللاعبون الصاعدون من دعم ومقومات وأجواء إيجابية احترافية تساعدهم على التطور والتميز في هذه الرياضة.

وحول التوفيق بين التمارين الرياضية والدراسة والحياة اليومية قالت بطلة الكاراتيه: أحرص على إعطاء التمارين حقها من الوقت، لكني أركز بشكل أكبر على دراستي وأعطيها الأولوية، أومن بأن الرياضي القادر على تحقيق نتائج متميزة وتبوؤ مكانة كبيرة في عالم الرياضة هو من نجح في التوفيق بين رياضته ومستقبله الدراسي ونيل أعلى الشهادات، الدراسة هي السند عقب انتهاء أي مسيرة رياضية في كل اللعبات.

وعن الشخصية الرياضية التي تلهم ندى بن عويشو في مشوارها الرياضي، قالت: ملهمتي هي اللاعبة حوراء العجمي لأنها من أكثر الشخصيات التي أنظر إليها بإعجاب لما تقدمه في مسيرتها الرياضية حتى الآن، فهي بطلة صاعدة في الكاراتيه ولها مستقبل، وتتميز بشجاعتها وإنجازاتها المتعددة في البطولات الدولية.