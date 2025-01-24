تعاون بين اتحادي الإمارات والأردن للرياضات الإلكترونية

استعرض الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مع الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، سبل التعاون المشترك بين الاتحادين.

جاء ذلك خلال الاجتماع،الذي عقد في أبوظبي، ضمن المساعي المشتركة لتطوير الرياضات الإلكترونية في البلدين، والذي أكد خلاله الجانبان ضرورة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات التطويرية، وتنمية قدرات ممارسي هذا النوع من الرياضات، وتمكينهم من المنافسة عالمياً.

وتلقى الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان دعوة من الأمير عمر بن فيصل، لحضور منافسات الدوري العربي للرياضات الإلكترونية في نسخته الرابعة، الذي يستضيفه الأردن في سبتمبر المقبل.

حضر الاجتماع سعيد الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ومروان أبوغوش، المدير التنفيذي للاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.