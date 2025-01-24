«تنايا» بطل «الثماني» في «الإمارات الدولية للنفق الهوائي»

توج فريق تنايا بطلاً للمرحلة الأولى من مسابقة «الثماني» في بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي «النفق الهوائي»، والتي أقيمت بـ«كلايم» جزيرة ياس بأبوظبي، والمقرر أن تختتم اليوم منافسات التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً التي انطلقت أمس، وسوف تقام مراسم حفل تتويج المرحلة الأولى عقب المنافسات اليوم، قبل أن تنتقل البطولة غداً إلى سكاي دايف دبي لتقام منافسات المرحلة الثانية من البطولة الأضخم، والتي شهدت مشاركة 200 متسابق تنافسوا في تقديم إبداعاتهم في التحليق بالنفق الهوائي الأضخم والأعلى في العالم.

وقال يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، إن البطولة شهدت نجاحات ومكاسب فنية وترويجية غير مسبوقة بسبب البنية التحتية الرائعة التي تمتلكها الدولة، وأشار إلى أن البطولة الحالية تضمنت المنافسة في سباق القفز لمجموعة من الفئات ممثلة في المطاردة الفردية، سباق التتابع، والسباق النهائي.

وأكد أن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كوجهة رياضية عالمية، ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.