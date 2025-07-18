2000 مشارك في بطولة أدنوك الرياضية

اختتمت، أول من أمس، بطولة أدنوك الرياضية 2025، التي نظمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة أكثر من 2000 متسابق من موظفي أدنوك وعائلاتهم وشركائها، وسط تفاعل مجتمعي واسع.

وأُقيمت البطولة، التي امتدت لثلاثة أسابيع تحت شعار «طاقة للحياة»، في عدد من المرافق الرياضية بأبوظبي، شملت مركز أدنيك ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، حيث شهدت تنظيم أكثر من 10 رياضات جماعية وفردية، من بينها كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، وكرة اليد، والجوجيتسو، والشطرنج، والبادل، والرماية، إضافة إلى الكرة الطائرة للسيدات، مع مسابقات مخصصة للفئات العمرية المختلفة.

وشهدت نسخة هذا العام إدراج فعاليات رياضية تراثية، أبرزها سباقات الهجن، والصقور، والمطارحة، في إطار حرص «أدنوك» على تعزيز الهوية الوطنية وإبراز الموروث الثقافي الأصيل، وترسيخ قيم الفخر والانتماء بين كوادرها وأفراد المجتمع.

حضر الحفل الختامي للبطولة الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وحميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة لها، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من كبار المسؤولين في «أدنوك» ولاعبي منتخب الإمارات السابقين.