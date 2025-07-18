تحدي محارب الجليد.. النسخة 16 تنطلق 14 سبتمبر في دبي

كشف «سكي دبي»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، عن النسخة 16 من تحدي محارب الجليد. وفي يوم 14 سبتمبر، ستتحول الوجهة، الحاصلة على جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم، إلى مضمار يحتوي على أكثر من 20 عائقاً يتطلب جهداً مكثفاً، من بينها تسلّق جدران الحبال، والسباحة في المياه الباردة، والتعلق بالسلّم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف تحت الشبكة، وغير ذلك وسط أجواء ثلجية.

وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً في العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 متسابق من 70 دولة، ويعود أروع التحديات في دبي هذا العام في موسمه الأكبر منذ إطلاقه في عام 2010. وأصبح تحدي محارب الجليد أحد أكثر الفعاليات الرياضية المفضلة لعشاق التشويق، مستقطباً نخبة الرياضيين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب السكان المحليين والأجانب من مختلف مستويات اللياقة.

ويستقبل التحدي المشاركين من الجنسين بين 15 و60 عاماً. وينقسم المشاركون إلى ثلاث فئات، وهي فئة النخبة المخصصة للمشاركين من أصحاب اللياقة البدنية العالية الذين يمكنهم إنهاء التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الأفراد للمشاركين من مختلف مستويات اللياقة، وفئة الفرق.