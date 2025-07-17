4 ميداليات لـ«فتيات الشارقة» في «الإمارات للشطرنج»

حقق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة 4 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وجاءت الميداليات الأربع بواقع ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وسيطرت لاعبات النادي على المراكز الأولى في فئة تحت 10 سنوات للإناث، حيث فازت حفصة عيسى، لاعبة النادي بالمركز الأول، ونالت الميدالية الذهبية، برصيد 6.5 نقاط من 7 جولات حيث لم تخسر في أية مباراة، وفازت في 6 مواجهات، والتعادل في مباراة واحدة، وجاءت زميلتها مريم خالد في المركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 6 نقاط، وحصل النادي على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبة بدرية السويدي، التي فازت بالمركز الثالث برصيد 5 نقاط.

وجاءت الميدالية الرابعة في فئة تحت 8 سنوات، حيث فازت فاطمة راشد لاعبة النادي بالمركز الثاني، والميدالية الفضية.

خطة مدروسة

وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما تحقق في بطولة الإمارات الفردية، مؤكدة أن ما تحقق يعد تتويجاً لجهود النادي في تطوير المواهب الناشئة، وتوفير البيئة المثالية لصقل مهارات اللاعبات الصغار وصعودهن على منصات التتويج، كما أكدت أن قاعدة اللاعبات في المراحل السنية مميزة ودليل على مكانة النادي كونه أحد أبرز روافد الشطرنج الإماراتي على مستوى اللاعبات.

وأضافت نجلاء الشامسي، إن النادي يعمل وفق خطة مدروسة في صناعة البطلات من خلال نشر اللعبة، واكتشاف المواهب والدفع باللاعبات الصغيرات في مثل هذه البطولات، التي يكون لها دور في وضع اللاعبة على بداية طريق الإنجازات، وإذا كنا سعداء بما حققنا في هذه البطولة فإن المسؤولية كبيرة للغاية على الجميع سواء مجلس إدارة النادي أو الأجهزة الفنية والإدارية، والمسؤولية تقع أيضاً على أولياء الأمور كونهم شركاء معنا في النجاح من أجل مواصلة هذه الإنجازات، والسعي الدائم في الوجود على منصات التتويج.