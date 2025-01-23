«المهندس» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

اقتنص «المهندس» لعلي سعيد سيف الكتبي أمس لقب الشوط الأول للجير تبع فرخ، في افتتاح منافسات فئة العامة الهواة باليوم الثالث عشر بالنسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور. واحتل «المايسترو» لعبدالله سيف بن صقر المري المركز الثاني في الشوط نفسه، فيما جاء في المركز الثالث «تي 48» لمعاذ شاهين علي سالم الدهماني. وانطلقت منافسات هذه النسخة يوم 10 يناير الجاري وينظمها نادي أبوظبي للصقارين بمنطقة الفلاح.

وشهد اليوم الثالث عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور إقامة شوطين فقط في فئة العامة الهواة، وأسفرت منافسات شوط الجير تبع جرناس للعامة الهواة عن فوز الصقر «مسكت» لأحمد علي محمد الرصاص المنصوري بالمركز الأول، فيما حل ثانياً «تي 30» لخالد عبيد عيسى بن خنيفر، وجاء في المركز الثالث «أتس 19» لمحمد فخري ذياب. وتتواصل اليوم منافسات فئة العامة الهواة بإقامة أشواط الجير شاهين للفرخ والجرناس على أن تستكمل غداً وتختتم بعد غدٍ.