«فتيات الشطرنج» يحتفل بمكرمة حاكم الشارقة



احتفل نادي الشطرنج والثقافة للفتيات في الشارقة بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للموسم الرياضي 2023-2024، وذلك في الحفل السنوي الذي أقامته إدارة النادي في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحضره عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي وتريم مطر تريم، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، ونجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وأعضاء النادي والكوادر الفنية والإدارية، وعدد من الشخصيات.

وشهد الحفل تكريم 37 لاعبة اللاتي نجحن في تحقيق الإنجازات للنادي خلال الفترة الماضية، كما تم تكريم الرعاة والشركاء الاستراتيجيين.

ورفعت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس الإدارة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على مكارمه السخية وقالت: «حقق النادي قفزات واسعة على المستويات كافة الفنية والإدارية، حيث نجحت لاعبات النادي خلال العامين الماضيين في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الخارجي والمسابقات المحلية، وحصدنا عدداً كبيراً من الميداليات والألقاب، منها 22 ميدالية ذهبية و16 ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية، ووصلت اللاعبة عنود عيسى إلى تصنيف 1929 نقطة.

وأضافت: «لم تكن إنجازات النادي في حصد الميداليات والألقاب فقط، بل كانت هناك أنشطة متنوعة وفعاليات، وجاء الحصاد مميزاً بالفوز بالمركز الثاني في مجال الأندية التخصصية في برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير 2023»، كما حصل النادي على المركز الثالث في جائزة مجلس الشارقة للاستدامة الرياضية، وكذلك نفخر بحصول النادي على ثلاث شهادات في الإدارة المتكاملة».

وتابعت: «استراتيجية النادي استمرت في نشر رياضة الشطرنج من خلال زيارة 14 مدرسة في الشارقة، ونجحنا في استقطاب عدد كبير من اللاعبات للانضمام للنادي، حيث وصل عدد اللاعبات المنتسبات 91 لاعبة، كما أقام النادي 17 فعالية ضمن أجندة النادي السنوية خلال عام 2024، ولعل ما وصلنا إليه يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع من مواصلة العمل بكل جد من أجل استمرار النجاحات التي رسمناها في استراتيجية النادي».