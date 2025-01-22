«النسيم» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

اقتنص «النسيم» لسالم محمد راشد المهندي، لقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير بيور فرخ، في افتتاح منافسات اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.

وينظم نادي أبوظبي للصقارين، النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور بمنطقة الفلاح، والتي انطلقت 10 يناير الجاري وتستمر حتى 27 من الشهر نفسه.

انطلاق

واحتل «بي 1» لعابد صالح زايد محمد الفلاحي المركز الثاني لهذا الشوط، الذي انطلق صباح أمس، فيما كان المركز الثالث من نصيب «نقي» لهادي سعيد سالم المنصوري.

وحلق «متروكه» لهادي سعيد سالم المنصوري بلقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للقرموشة جير فرخ، فيما جاء «جي 1» لعلي عمر علي البلوشي ثانياً، وحل «نسايم» لسالم محمد راشد المهندي في المركز الثالث.

وذهب لقب شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير شاهين فرخ إلى «شان» لماجد سعد عبدالله المنهالي، وحل ثانياً «برزان» لهادي محمد هاشل المنصوري، وفي المركز الثالث جاء «ديزرت 24» لزايد بتال سلطان المرر.

منافسات

واختتمت منافسات اليوم الثاني عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، بإقامة شوط المعرض الدولي للصيد والفروسية للجير تبع فرخ، وحلق بلقبه «طويق» لعبدالله سيف صياح المنصوري، فيما جاء ثانياً «سهيل» لسالم محمد راشد المهندي، وجاء في المركز الثالث «بطاش» لراشد محمد عبدالله السهلي.

يذكر أن، منافسات فئة العامة الهواة تنطلق اليوم وتستمر أربعة أيام قبل أن تقام أشواط فئة السيدات.