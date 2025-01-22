فعاليات «طريق الأبطال إلى دبي» تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات «أسبوع النزال» الخاصة ببطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي ستقام يوم السبت المقبل في كوكاكولا أرينا، دبي، وتنظمها رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» ضمن اتفاقية الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي. وسيكون اليوم مخصصاً لوسائل الإعلام في فندق ذا روف دبي داون تاون، وذلك بحضور جميع المقاتلين المشاركين، لإجراء اللقاءات وتسليط الضوء على تحضيراتهم لخوض النزالات المقبلة التي ستكون محط أنظار العالم.

ويلي ذلك في اليوم التالي لقاءات خاصة مع بيتر موراي، المدير التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين، في حين تقام بعد غدٍ إجراءات الوزن الرسمي للمقاتلين في كوكاكولا أرينا، على أن تقام البطولة في اليوم التالي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير مع تواصل مبيعات التذاكر من مختلف الفئات.

وتم اعتماد إقامة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً من 13 دولة، تتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل من روسيا، وأيرلندا، وأمريكا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، وسوريا، والسعودية، والجزائر، والفلبين.

ويتصدر بطاقة النزالات في دبي النزال الذي يجمع بين البطل العالمي، الروسي عثمان نور محمدوف، مع المقاتل الأيرلندي بول هيوز، ويلتقي الإماراتي هادي عمر الحسيني مع الفلبيني رويل باناليس، والأيرلندي ناثان كيلي مع الروسي خاسان ماجوميدوف، والأيرلندي كيني موكهوانا مع الإنجليزي إبراجيم إبراجيموف، والأمريكي جونسون مع الروسي نيمكوف، والبرازيلي كليفيرز فيرنانديز مع الروسي رينات خافالوف، والمصري أحمد سامي مع السوري طارق سليمان، والروسي يعقوب سليمانوف مع الأردني جراح السيلاوي، والأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، والأيرلندي جون ميتشيل مع الجزائري سهيل ثائري، والسعودي مصطفى ندى مع البريطاني حيدر «دارث» خان.