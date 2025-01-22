200 مشارك في «دولية الإمارات للقفز بالمظلات»

انطلقت، أول من أمس، المرحلة الأولى من منافسات بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي تقام بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين.

وتضمّنت المرحلة الأولى التي تقام في منشأة «كلايم» بجزيرة ياس في أبوظبي، منافسات في القفز الحر الداخلي في أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، وتستمر حتى 24 يناير الجاري، كما اشتمل حفل الافتتاح على عروض فنية من خلال التشكيلات الرباعية والثمانية والستة عشر، إلى جانب تشكيلات فردية مثيرة.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من البطولة في موقع «سكاي دايف دبي»، يومي 25 و26 يناير الجاري، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي.

حضر مراسم اليوم الافتتاحي للبطولة يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، وحسين محمد الحسني، نائب مدير عام «كلايم» جزيرة ياس. وأكد يوسف الحمادي، أن إقامة البطولة بمرحلتيها في أبوظبي ودبي تحت مظلة الاتحاد، تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتطوير رياضته ونشرها على أوسع نطاق، استثماراً للإمكانات الكبيرة التي تملكها الإمارات.

واعتبر محمد يوسف، أن البطولة تعد واحدة من أقوى وأضخم البطولات على صعيد القفز الحر بالمظلات في العالم، حيث تتضمن نوعين من منافسات القفز الحر الداخلي في «كلايم»، والقفز الحر الخارجي في «سكاي دايف دبي».

من جانبه، أكد حسين الحسني أن إدارة «كلايم ياس»، ستحرص على استقطاب المزيد من هذه البطولات الدولية الكبرى ونخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم للمنافسة في منشآت رياضية متطورة مثل «كلايم».