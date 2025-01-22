نجم الكريكيت الإنجليزي فينس ينتقل للعيش في دبي بحثاً عن الأمان

كشف نجم الكريكيت الإنجليزي جيمس فينس «33 عاماً» تفاصيل انتقاله للعيش في دبي، بعد الهجمات المروعة على منزل عائلته الصغيرة مرتين في العام الماضي، معترفاً بأنهم لم يعودوا يشعرون بالراحة في المملكة المتحدة.

وتنحّى فينس، الذي كان جزءاً من تشكيلة إنجلترا التي فازت بكأس العالم للكريكيت 2019، عن منصبه كقائد لفريق هامبشاير في وقت سابق من هذا الشهر، بعد أن قرر الانتقال للعيش في دبي، ولن يشارك اللاعب مع هامبشاير في بطولة المقاطعة، لكنه سيستمر مع الفريق في بطولة وقال فينس لصحيفة «التلغراف»: كانت أولى الخطوات التي اتخذناها كعائلة، الانتقال للعيش في دبي بعد الهجمات التي تعرضنا لها العام الماضي، لأننا أردنا العودة إلى العيش في منزل، وعيش الحياة الطبيعية بعد أن كنا نقيم في الفنادق منذ مايو 2024.

وأضاف: مررنا بفصل الصيف، وكنا في صدد بيع المنزل، الذي اكتمل بناؤه الآن، وقررنا أن نقضي فصل الشتاء على الطريق كعائلة، بدءاً بقضاء فترة جيدة في دبي، وكان الأمان عامل جذب كبير.

وأوضح: كنت أعرف بعض الأشخاص الذين انتقلوا إلى دبي، لذا ألقينا نظرة جيدة على حياتهم، وبعض المدارس، وما كان موجوداً هناك من حياة مجتمعية، وأعجبنا بما رأيناه من فرص للأطفال، والتعليم، والطقس الدافئ، وتساءلنا لماذا لا؟

وواصل قائلاً: كعائلة، لم نشعر بالراحة في الاستقرار في المملكة المتحدة لفترة، لذا قررنا تجربة دبي، بعد الهجمات التي تعرضنا لها العام الماضي ولا نعرف سببها، ورغم أنه لم يحدث شيء منذ ذلك الحين، وساعدنا السفر حول العالم والعيش في الفنادق مع أطفالنا، على نسيان الأمر إلى حد ما، لكن من الصعب أحياناً إقناعهم بالنوم في أسرتهم الخاصة.

وأنهى تصريحه للصحيفة الإنجليزية بقوله: آمل أن نتمكن من ترتيب حياتنا الجديدة في دبي، والعودة إلى العيش في منزل، وعيش الحياة الطبيعية، وهو قرار اتخذناه كعائلة، وأنا أحاول التكيف مع هذا القرار.