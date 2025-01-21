بمشاركة خليجية واسعة..انطلاق التصفيات التأهيلية لبطولة "كأس فزاع للعرضة"

انطلقت الأشواط التأهيلية الخاصة ببطولة "كأس فزاع للعرضة" و"سيف فزاع للزمط" التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نسختها الثانية، والتي تقام تزامنًا مع مهرجان ولي عهد دبي للهجن 2025 في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم.

وشهدت المنافسات التأهيلية مشاركة واسعة على المستوى المحلي ومن دول الخليج عامة، وسلطنة عُمان بشكل خاص، بحضور حشد كبير من عشاق ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وبهذا الخصوص قال راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، تنفرد إدارة بطولات فزاع، في تنظيم هذه البطولة التراثية على مستوى الدولة، حيث بدأت المنافسات التأهيلية للبطولة لأهل الدار ولباقي دول الخليج، التي تستمر حتى تاريخ 25 يناير الجاري على أن يكون الختامي يوم السبت القادم بتاريخ 26 يناير.

وأشار مدير إدارة بطولات فزاع، إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة، قامت بعمل كبير بإنشاء العديد من المواقع اللوجستية لضمان ظهور هذه البطولة بالشكل الأمثل وبالطريقة التي تليق بالاسم الذي تحمله، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية والذكية من أجل ضمان أعلى معايير التحكيم ضمن هذه البطولة.

واختتم حديثه بالقول: تأتي سلامة المشاركين في البطولة كأولوية بالنسبة لنا، حيث نراعي أعلى معايير السلامة، حيث يرافقنا طاقم طبي متكامل طوال فترة الأشواط، مع إلزام المشاركين بارتداء واقي الصدر وخوذة الرأس، حيث تحرص اللجنة المنظمة للبطولة بتأمين سلامة الأخوة المشاركين.

معايير

يتم التحكيم على البطولة من خلال مجموعة المعايير التي ترتكز على التقاليد والأعراف التاريخية والعريقة هذه البطولة، حيث يتم احتساب علامتان على عتاد المطية كاملًا مع تناسق مطايا الفريق، وثلاث علامات على انطلاقة الراكبان "الهفة على المطية"، وخمس علامات للزمة المطايا في خط احتساب النقاط، بمعدّل كل 20 متر نقطة واحدة.

شهدت المنافسات متابعة كبيرة من محبي وعشّاق الهجن، ومن الجدير ذكره بأن رياضة العرضة تحظى بشعبية كبيرة بين مٌلاك وأصحاب الهجن والمتابعين للهجن ورياضاتها المختلفة، التي تعد إرثًا حضاريًّا تقليديًّا تتميز به منطقة الخليج بشكل عام.

أفضل توقيت

سجلت المطية "الخوارة" أفضل رقم حتى الآن في التصفيات التأهيلية بزمن وقدره 41.666 ثانية لمسافة 500 متر، وعن هذا الرقم قال خليفة بن فاضل المقبالي، شهدنا منافسة قوية في التصفيات الأمر الذي يؤكد بأن الختامي سيكون حافلًا بالندية، مضيفًا يسعدنا المشاركة في كل ما يتعلق برياضات الهجن التي تُعد رمزًا لتراثنا وموروثنا الشعبي الذي نشأنا عليه، ولطالما عوّدتنا إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على إطلاق المبادرات والفعاليات التي تُعنى بالتراث والهوية الوطنية.