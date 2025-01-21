انطلاقة قوية لبطولة فزاع للرماية بالسكتون

انطلقت بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في ميدان الرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة واسعة في هذه النسخة لأكثر من 2000 متسابق من الجنسين من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنافس قوي في مختلف الفئات.

وأقيمت مراسم افتتاح البطولة بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، والعميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع.

جاءت الانطلاقة وسط إقبال كبير، حيث يمتد التنافس حتى السبت المقبل.

وشهدت البطولة منافسة كبيرة بين راميات دولة الإمارات وسلطنة عُمان على المراكز الثلاثة الأولى، حيث نجحت العُمانية هند خميس المقبالية في الحصول على المركز الأول في فئة السيدات، بعدما حققت العلامة 79 بالإضافة إلى تحقيق العلامة «إكس» خمس مرات، وجاءت بالمركز الثاني الإماراتية عائشة سيف الدرعي بـ 78 والعلامة «إكس» مرتين، وبالمركز الثالث العُمانية غسية أحمد الدرعي بالعلامة 78 والعلامة «إكس» مرتين مكرر.

وفي منافسات الناشئات، جاءت سلطنة عُمان في المركز الأول من خلال بلقيس سالم المعمري، بالعلامة 75 والعلامة «إكس» 4 مرات، تلتها بالمركز الثاني الإماراتية بينة خالد المنهالي بالعلامة 75 والعلامة «إكس» مرتين، وبالمركز الثالث العُمانية بلقيس سالم الدرعية بالعلامة 74 والعلامة «إكس» 3 مرتين.

حرص

وقال عبد الله حمدان بن دلموك: تأتي هذه البطولة، التي تجمع أبطال الرماية من مختلف الأعمار، لتسهم في تجسيد روح التنافس الشريف وتعزيز مهارات الرماية.

وأضاف: نحرص في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعم وتشجيع الرماة على صقل مهاراتهم وإبراز قدراتهم في مجال الرماية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على التراث الوطني ودعمه. كما نؤكد أن هذه البطولة ستبقى منصة لتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون بين المشاركين، سواء من داخل الدولة أو من الدول الشقيقة.

واختتم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث حديثه بالقول: نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في هذه البطولة، ونتطلع إلى أن تكون هذه النسخة من البطولة إضافة جديدة لمسيرة التفوق والتميز التي تقدمها بطولات فزاع.

من جانبه أكد العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن الأرقام القياسية المسجلة في نسخة هذا العام على صعيد المشاركة أو تلك المحققة في ميدان الرماية تأتي لتبرهن على النجاحات التي تحققها بطولة فزاع للرماية بالسكتون، وقدرتها على استقطاب أفضل الرماة على مستوى المنطقة.

وأضاف، تحظى بطولة فزاع للرماية بشعبية كبيرة على المستويين المحلي والخليجي نظراً لالتزامها بأعلى المعايير من ناحيتي التنظيم والتحكيم.