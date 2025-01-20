الإمارات تستضيف النسخة الآسيوية للدارتس 2025



بعد النجاح المبهر الذي حققته إمارة دبي في استضافة البطولة الآسيوية للدارتس في يناير 2024، والإشادة الواسعة من اللجان العالمية والآسيوية لمحترفي اللعبة، تواصل الإمارات ريادتها في تعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية، وذلك بفوزها باستضافة النسخة الآسيوية لعام 2025.

وتتميز النسخة الجديدة بإضافة جولة رابعة، لتصبح أول بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي للدارتس تضم أربع جولات بدلاً من ثلاث، في دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التي اكتسبها اتحاد الإمارات للدارتس من المجتمع الرياضي الدولي.

وستنطلق منافسات البطولة يومي 25 و26 يناير الحالي، على مدار يومين، حيث ستقام جولتان في كل يوم، بمشاركة نخبة من محترفي رياضة الدارتس من مختلف أنحاء آسيا.

وقال خليفة المطيوعي، رئيس اتحاد الإمارات للدارتس: إن فوز الإمارات باستضافة النسخة الآسيوية لعام 2025، مع إضافة جولة جديدة لأول مرة، يعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد لترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية لرياضة الدارتس. نجاحنا في تنظيم البطولة الماضية كان نتيجة تعاون مميز بين الجهات كافة، ونتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية أخرى تسهم في تعزيز رياضة الدارتس إقليمياً ودولياً.

ويعكس هذا الإنجاز الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد الإمارات للدارتس في استقطاب البطولات الكبرى، وتعزيز مستوى المنافسة الرياضية في المنطقة، ما يجعل الإمارات دائماً في صدارة الدول المستضيفة لأهم الأحداث الرياضية العالمية.