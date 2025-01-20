اتفاقية تعاون بين اتحادي الإمارات وقطر للرجبي



وقع اتحاد الإمارات للرجبي، اتفاقية تعاون مع نظيره القطري، وذلك بمبنى اللجنة الأولمبية القطرية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحادين في مجالات الإدارة والتدريب والتحكيم وتبادل الخبرات.

ووقع الاتفاقية محمد سلطان الزعابي الأمين العام للاتحاد الإماراتي للرجبي، ونظيره القطري عبد الله أمان الخاطر، بحضور قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، نائب رئيس الاتحاد الإماراتي للعبة، ويوسف جهام الكواري رئيس الاتحاد القطري للرجبي، وسعود عبد الله النعيمي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للرجبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسستين في مجالات الإدارة والتدريب والتحكيم وتبادل الخبرات وإقامة المعسكرات المشتركة، والعديد من البرامج والأنشطة التي تساهم في تطوير اللعبة في البلدين.

وأكد محمد سلطان الزعابي، أن الاتفاقية تشجع التعاون في مجالات عديدة تخدم المنتخبات الوطنية في البلدين في منافسات الرجبي، وإقامة الدورات التحكيمية، وتنظيم البطولات الودية، ورفع كفاءة أدائها للمشاركة في المنافسات الآسيوية والدولية.

فيما قال عبد الله أمان الخاطر، إن الاتفاقية هدفها المحوري توطيد العلاقات بين الاتحادين، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية وإقامة المعسكرات والدورات التدريبية، ورفع كفاءة الطب الرياضي المتخصص في إصابات الرجبي، بما يخدم المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية.