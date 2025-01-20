تحدي الإيذاع يشعل منافسات مهرجان ولي عهد دبي للهجن

«سيادة» و«ميدان» يتألقان في منافسات الفترة المسائية

عبدالله فرج: القرية التراثية تقدم تجربة رائعة للزوار



شهد ميدان المرموم منافسات قوية في أشواط سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بمشاركة خليجية واسعة من هجن النخبة، حيث أقيمت 32 شوطاً في آخر محطات سن الصغار لهجن المؤسسات، بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و16 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم وسط حضور مميز من جمهور سباقات الهجن العربية الأصيلة.

وحلقت «سيادة» لهجن الشحانية بالشوط الرئيسي في الفترة المسائية، بقيادة المضمر سالم فاران المري لتعانق لقب الشوط الأول للقايا البكار، لتسجل التوقيت الأفضل بزمن بلغ 8:52:6 دقائق، وتصدر الشوط الثاني للقايا الجعدان «ميدان» لهجن إنتاج أم الزبار، بقيادة المضمر محمد بخيت برقان المقارح، محققاً الفوز بزمن قدره 8:54:3 دقائق.

وسيطرت «هملوله» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر حمدان محمد مروشد على صدارة الشوط الثالث للقايا الأبكار، بزمن بلغ 8:58:0 دقائق، فيما نال صدارة الشوط الرابع للقايا الجعدان «حازم» لهجن إنتاج أم الزبار، بقيادة المضمر محمد بخيت برقان المقارح الأضواء، محققاً الفوز بزمن قدره 9:02:5 دقائق.

الفترة الصباحية

ولم تخل منافسات الفترة الصباحية من الإثارة، حيث افتتحت «بحور» انتصارات هجن إنتاج أم الزبار، بقيادة المضمر زيد محسن طيثاب النديلة، بعد إحراز المركز الأول في الشوط الافتتاحي للإيذاع الأبكار، محققة أفضل توقيت في السباقات بزمن مميز بلغ 8:57:0 دقائق.

واقتنص «شاهين» صدارة الشوط الثاني للإيذاع الجعدان لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بزمن بلغ 9:07:8 دقائق، فيما تمكنت «رسالة» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر جابر سالم فاران المري من الفوز بالشوط الثالث للإيذاع الأبكار بزمن قدره 9:04:9 دقائق، وحسم صدارة الشوط الرابع للإيذاع الجعدان «الريان» لهجن الشحانية، بقيادة المضمر فاران محمد حمد قريع، مسجلاً زمناً قدره 9:07:6 دقائق.

منافسات الثنايا

من جهة أخرى تصل منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن إلى أول محطات سن الأبكار اليوم عبر تحديات سن الثنايا، والتي ستقام بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية، وثلاثة عشر شوطاً في الفترة المسائية، وذلك لمسافة 8 كيلو مترات.

واختتمت جميع المؤسسات تحضيراتها لأولى منافسات الكبار، والتي يتوقع أن تشهد مشاركة الكثير من الأسماء المميزة في عالم سباقات الأصايل، ورُصدت جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط.

القرية التراثية

في سياق مختلف دشنت قرية المرموم التراثية فعالياتها، والتي يقيمها نادي دبي لسباقات الهجن بالتزامن مع انطلاق مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك بإشراف ورعاية مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ولجنة الاستثمار والخدمات العامة في أرياف وبراري دبي، وتستمر فعاليات القرية حتى 29 يناير، مقدمة تجربة تراثية وثقافية متكاملة تجمع بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر.

وشهد الافتتاح انطلاقة مميزة مع فرقة العيالة الشعبية، التي قدمت عروضاً تراثية رائعة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات المخصصة للأطفال، التي أضفت أجواء من البهجة والمتعة على زوار المكان من العائلات والأفراد.

وأعرب عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء في نادي دبي لسباقات الهجن، عن سعادته بافتتاح القرية التراثية، موجهاً دعوة للجمهور لزيارة القرية، مشيراً إلى أن هذا الحدث الذي يعود بعد توقف استمر لخمس سنوات يعكس التراث الإماراتي الأصيل بطريقة مبتكرة، تلبي تطلعات الزوار من مختلف الفئات.

وأضاف عبدالله فرج أن القرية تقدم في نسختها الجديدة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية، من بينها عروض الفرق الشعبية، وعروض المسرح الرئيسي، فضلاً عن الأكشاك التي توفر منتجات حرفية وأطعمة مستوحاة من التراث الإماراتي العريق.