المنتخب الوطني للجودو يحرز لقب بطولة كازابلانكا الدولية

أحرز المنتخب الوطني للجودو، لقب بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة لكبار الجودو، والتي أقيمت في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، واختتمت منافستها أمس، بمشاركة 25 دولة عربية وأجنبية.

وشهدت الجولة الافتتاحية للبطولة فوز اللاعب ناجي كأزيبك بالميدالية الذهبية لوزن 66 كجم، وذلك في أول مشاركة خارجية له مع المنتخب،

فيما نال كريم عبد اللطيف ذهبية وزن تحت 73 كجم، ونال اللاعب سليمان إبراهيم ذهبية وزن تحت 90 كجم، ليتصدر منتخبنا الترتيب العام، يليه منتخب الكاميرون في الوصافة بذهبيتين وفضيتين، ثم منتخب الهند بذهبيتين وبرونزية.

وعبر سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو عن سعادته بهذا الإنجاز ، مشيرا إلى أن الفوز على حساب منتخبات عريقة لم يكن يتحقق إلا ببذل الكثير من الجهد، من أجل اعتلاء قمة البطولة الدولية، الأمر الذي ساهم في وضع اسم الإمارات على منصة التتويج برصيد ثلاث ميداليات ذهبية من خلال ثلاثة لاعبين فقط، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعتبرا حافزا كبيرا استعدادا للفترة المقبلة التي تشهد العديد من المشاركات الخارجية.