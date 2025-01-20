بطولة الدولة لقوى "أصحاب الهمم" تنطلق 23 فبراير

اعتمدت اللجنة البارالمبية الوطنية انطلاق بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم في 23 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة اللاعبين على مستوى الأندية.

كما أعلنت اللجنة عن اختتام التجمع الثاني لألعاب القوى لأصحاب الهمم في نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 أندية.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أهمية هذا التجمع في صقل مهارات اللاعبين، وتعزيز استعداداتهم للاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى كونه محطة لتقييم أداء اللاعبين قبل انطلاق بطولة الدولة.وأوضح المهيري أن دعم رياضة أصحاب الهمم يمثل أولوية، لدى اللجنة البارالمبية الوطنية التي تلتزم بتوفير السبل كافة لدعم اللاعبين والأندية، موجهاً الشكر لنادي خورفكان للمعاقين على استضافته المتميزة لهذا الحدث.