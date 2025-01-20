الشارقة واريورز يفوز على دبي كابيتلز حامل اللقب بفارق 5 نقاط

أشاد زايد عباس عضومجلس الإمارات للكريكيت، والمتحدث الرسمي بأسم المجلس بالمستوى العالي للمنافسةوالدور المهم الذي تلعبه بطولة موانئ دبي العالمية في تطوير المواهب المحلية فيالإمارات.

وقال إن نسخة هذا العام تضم كوكبة من أفضل لاعبي الكريكيت على مستوى العالمممن يحظون بشعبية كبيرة في بلادهم ومتابعة واهتمام كبيرين من محبي اللعبة منالآسيويين المقيمون بالدولة، ومن خلال قنوات البث التليفزيوني المتخصصة التي تحظىبتغطية المنافسات حول العالم لمئات الملايين من محبي وعشاق اللعبة.

وأكد عباس: نجحت البطولة التيتقام على مدار شهر كامل بمشاركة 6 فرق محترفة، في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة، في تسليط الضوء علىالإمارات كمركز أقاليمي كبير ومهم في مجال اللعبة الأشهر والأكثر جماهيرية علىمستوى آسيا والعديد من دول العالم.

وأشار: أن النجاح الكبير والمتواصل للبطولة راجع إلى الفكر الذي تدار بهاللعبة في الإمارات بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامحوالتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، ونائبه خالد الزرعوني، وكافة الأعضاء، ساهمفيما وصلت إلية اللعبة من نجاح وتطور وجعل الإمارات المكان المحبب والمناسب لتنظيمأهم وأكبر بطولات الكريكيت على مستوى العالم.

من جانب آخر دخلت منافسات البطولة أسبوعها الثاني بنفس الحماس والندية التيسعت إلية جميع الفرق الستة المشاركة من يومها الأول، فعلى استاد الشارقة الدوليللكريكيت نجح فريق الشارقة واريورز في تحقيق فوز مقنع على دبي كابيتلز حامل اللقببفارق 5 نقاط، على أن يلتقي فريق دبي كابيتلز غدا – الاثنين - فريق افاعي الصحراءفي السادسة والنصف مساءا بإستاد دبي الدولي في إطار التعويض وتعديل موقعه في جدولترتيب فرق البطولة قبل دخوله في منافسات الأدوار النهاية في البطولة.