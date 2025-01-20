42 متسابقاً في ختام ماراثون رحلة الهجن بنسخته السادسة

اختتمت النسخة السادسة من ماراثون رحلة الهجن، التابع لإدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بإقامة السباق الرئيس في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، وهو السباق الذي يتم إقامته سنوياً تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وشهد السباق الرئيس الذي قسم إلى فئتين، فئة وزن الفردة، والوزن المفتوح، مشاركة 42 متسابقاً، بإشراف مدربين متخصصين من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، من 27 جنسية مختلفة. وحققت الفرنسية «أودي ديرفلينغر» المركز الأول في السباق في فئة وزن الفردة، أما عن فئة الوزن المفتوح، فقد تمكن الأمريكي «جوشوا كولابو» من تحقيق المركز الأول في السباق.

وتوج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أصحاب المراكز الأولى بحضور عدد من أعضاء نادي دبي لسباقات الهجن، وحشد كبير من متابعي ومحبي هذه الرياضة التراثية.

وأكد عبد الله حمدان بن دلموك، أن إقامة هذا السباق بمراحله التمهيدية، وحالياً السباق الرئيس وللعام السادس على التوالي، هو مؤشر واضح على استدامته، مشيراً إلى أن هذا التجمع التراثي هو للاحتفاء بأحد ركائز التراث الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف، الأعداد المشاركة في سباقات الهجن تشهد زيادة مستمرة، وهو الأمر الذي عملنا عليه منذ انطلاقة هذه الماراثونات، والشكر الكبير لجميع من ساهم في إنجاح هذا الحدث، وفي مقدمتهم نادي دبي لسباقات الهجن، شريكنا الدائم في حفظ تراث الوطن.