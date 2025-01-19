فوز "الحبتور" و"غنتوت" في كأس دبي الفضية للبولو

فاز فريق "الحبتور" على فريق "ذئاب دبي" بالهدف الذهبي بعد نهاية المباراة التي جمعتهما بالتعادل 7-7 ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة كأس دبي الفضية للبولو المقامة منافساتها حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

يشارك في البطولة، التي تقام ضمن سلسلة كأس دبي الذهبية للبولو، 5 فرق وبهانديكاب 20 جول.

واستطاع فريق "الحبتور" بقيادة محمد الحبتور حسم نتيجة المباراة لصالحه على حساب فريق "ذئاب دبي" بقيادة حبتور الحبتور، بعد 5 أشواط، ليحتكم الفريقان إلى شوط سادس إضافي أحرز فيه فريق "الحبتور" هدف الفوز الذهبي، محققاً فوزه الثاني على التوالي.

وضمن نفس الجولة، فاز فريق "غنتوت" بقيادة ناصر الشامسي على فريق "بنجاش" بقيادة حيدر بنجاش، بنتيجة 9 مقابل 7ونصف هدف.

وتستكمل منافسات البطولة بعد غد بإقامة مباراتين جديدتين، تجمع الاولى بين فريق "غنتوت" و"ذئاب دبي"، في حين تجمع الثانية بين فريقي "الامارات" و"الحبتور".