"الشارقة" يتوج بثلاثة ألقاب في كأس الإمارات للكوميتيه

تُوّج نادي الشارقة للألعاب الفردية بثلاثة ألقاب في بطولة كأس الإمارات للكوميتيه لفئات الشباب والآنسات وتحت 21 سنة والرجال والسيدات.

وأُقيمت البطولة، التي شهدت تنافسًا قويًا بين 168 لاعبًا ولاعبة من 11 ناديًا أمس في صالة نادي الشارقة بفرع الحزانة.

وتمكن نادي الشارقة من حسم صدارة فئات الشباب، وفئة تحت 21 سنة (ذكوراً)، وفئة الرجال، ليحقق إنجازًا بارزًا في البطولة التي تُعد الجولة الأخيرة من منافسات كأس الإمارات للبطولات الفردية.

وفي أول مشاركة لفريق شرطة دبي في فئات الإناث، نجح الفريق في تقديم أداء مميز تُوّج بحصوله على كأس الإمارات لفئة الآنسات، كما حصد نادي شباب الأهلي لقب فئة تحت 21 سنة (إناثاً)، في حين تُوّج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب السيدات.

وفي فئات الرجال والشباب، سيطر نادي الشارقة للألعاب الفردية على الألقاب بفوزه بكؤوس الشباب، وتحت 21 سنة (ذكوراً)، وفئة الرجال.

وشارك في تتويج الفائزين إبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات، ومحمد حربوك الشحي، عضو المجلس، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبيران محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحاد، وهشام سري، المدير الفني للاتحاد.