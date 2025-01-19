«الرياضات الجوية» يطلق دولية الإمارات للقفز بالمظلات في أبوظبي ودبي



أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن تنظيم النسخة الجديدة من بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي تنطلق غداً الاثنين وتستمر حتى 26 يناير الجاري، بمشاركة أكثر من 200 لاعب من نخبة الرياضيين العالميين.

وتعد هذه البطولة، التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع EASA، واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في مجال القفز الحر، حيث تنقسم إلى مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى ستقام في منشأة «كلايم» أطول نفق هوائي للقفز الحر الداخلي في العالم، بجزيرة ياس بأبوظبي، خلال الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري، وتشمل منافسات القفز الحر الداخلي، بينما تقام المرحلة الثانية في موقع «سكاي دايف دبي» خلال الفترة من 25 إلى 26 يناير الجاري، وتتضمن منافسات القفز الحر الخارجي.

وأوضح الاتحاد أن التخصصات التنافسية في منافسات القفز الحر الداخلي تشمل: التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر - الحدث المزدوج، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين. كما تتضمن المنافسات سباق القفز مجموعة من الفئات ممثلة في المطاردة الفردية، سباق التتابع، والسباق النهائي.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن البطولة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية، ودعم رياضة القفز الحر على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

كما تسعى البطولة لاستقطاب نخبة الرياضيين من مختلف أنحاء العالم للمنافسة في منشآت رياضية متطورة مثل «كلايم»، الذي يضم أكبر نفق هوائي في العالم، وسكاي دايف دبي، أحد أفضل مواقع القفز الحر عالمياً.

وأشار الاتحاد أن البطولة تعد فرصة فريدة لتعزيز السياحة الرياضية في الإمارات، مشيراً إلى أن التنظيم الاحترافي لمثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ مكانة الدولة وجهة رياضية رائدة تستقطب أهم الأحداث العالمية.