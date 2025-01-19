فوز طائرة الجزيرة وبني ياس في الجولة الثانية للبطولة العربية



حقق الجزيرة وبني ياس الفوز في الجولة الثانية من النسخة 43 للبطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للرجال، المقامة حتى 25 يناير الجاري، على ملعب صالة عبدالله بن سحيم بنادي قطر، حيث تستمر منافسات دور المجموعات حتى يوم 20، وتقام مباريات الدور ربع النهائي يوم 22، ونصف النهائي وتحديد المراكز يوم 24 من الشهر نفسه.

وفاز «فخر أبوظبي» على نظيره غزة الفلسطيني بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما لحساب المجموعة الرابعة للبطولة، بعد أن أظهر الجزيرة قدرات فنية جيدة في الشوط الأول وحسمه لصالحه 25-11، بينما حاول فريق غزة معادلة النتيجة في الشوط الثاني، بيد أن الجزيرة تمكن من الفوز بنتيجة 25-21، ومن ثم حسم اللقاء لصالحه بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-16، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 5 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على برقان الكويتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفي المقابل، فاز قطر على برقان بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد، ضمن الجولة الثانية نفسها، وبنتائج أشواط 25-22 و25-11 و25-14، ويتصدر قطر جدول الترتيب العام للمجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، وجاء برقان في المركز الثالث بنقطة واحدة، وغزة في المركز الرابع الأخير بلا نقاط، وتختتم مباريات المجموعة اليوم الاثنين بمباراتين في الجولة الثالثة الأخيرة، ويلتقي فيهما الجزيرة مع فريق قطر، وبرقان مع غزة.

وشهدت البطولة نفسها فوز بني ياس على السويحلي الليبي بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى، وقدم خلالها الفريقان كل الجهود ليتمكن «السماوي» بعدما تعثر في الشوطين الثاني والثالث من حسم النتيجة لصالحه بواقع الأشواط 29-27 و18-25 و20-25 و30-28 و17-15، ليحصد بني ياس أول نقطتين في البطولة، بعد خسارة أولى أمام السلام العماني بثلاثة أشواط نظيفة، فيما وضع السويحلي الليبي نقطة واحدة في رصيده.