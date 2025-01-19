أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية بدبي.. 10 سنوات من التميز والإبداع



تحتفل أكاديمية IFBB الدولية للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، الجمعة المقبلة وفي احتفالية كبيرة بحضور أقطاب اللعبة، بمرور 10 سنوات على تأسيسها في سنة 2016 بتفويض رسمي من الاتحاد الدولي في إسبانيا، ومشاركة الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، ومنذ انطلاقها، أثبتت الأكاديمية نفسها وجهة رائدة في إعداد الكوادر الرياضية، حيث تمنح شهادات معترفاً بها دولياً تؤهل للعمل في الأندية والصالات الرياضية.

وأكد العقيد عبدالكريم محمد رئيس الأكاديمية، نجاح الأكاديمية في عقد واحد فقط، بتنظيم 309 دورات في عدة دول عربية، منها 253 دورة في الإمارات وحدها، مع مشاركة أكثر من 8334 رياضياً، كما أسهمت في تخريج 32 مدرباً بشهادة الماجستير و12 محاضراً دولياً من مختلف الجنسيات، مؤكداً أن الأكاديمية حظيت باعتراف رسمي من مؤسسات رياضية محلية ودولية، واستقطبت نخبة من مشاهير الرياضة عالمياً والذين أشادوا بتميزها، ومع احتفالها بذكرى تأسيسها العاشرة في سنة 2025، ستواصل الأكاديمية ريادتها بتحديث مصادرها العلمية سنوياً وفق رؤية الاتحاد الدولي، متطلعة لمستقبل رياضي مشرق في الإمارات والعالم.

بدوره، أكد المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين مدير الأكاديمية، أن المنهاج شهد تقديم دورات نوعية جديدة وفقاً لرؤية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام بإسبانيا، بما يسهم في تعزيز العمل في الاستدامة الرياضية، مؤكداً أن خطة سنة 2025 تم اعتمادها وفقاً لدراسة اعتمدتها اللجنة الفنية للأكاديمية عبر عناصر مستوحاة من البرامج الرياضية العالمية ومخرجات دورات العام الماضي مثمّناً الروح الرياضية، ودعم الفريقين الإداري والتعليمي ونُخبة المحاضرين، الذين أسهموا في أن تُقدم الأكاديمية برامج علمية وعملية متخصصة تصل بخريجيها إلى شهادة الماجستير وأعتقد أن ما قدمناه منذ التأسيس هو ريادة بلا حدود، ووجهة تُلهم عشاق رياضة اللياقة البدنية وبناء الأجسام في أنحاء العالم.