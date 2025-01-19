فرق أفريقية بينها بطل "موانع" العام الماضي يخوضون تحدي الفرق التكتيكي

أكدت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2025، تسجيل 10 فرق من قارة أفريقيا لخوض منافسات التحدي بينها، بطل منافسات تحدي "الموانع" في العام الماضي، والمُتمثل في فريق دولة روندا الذي حصد المركز الأول في هذا التحدي بعد حصوله 52 نقطة، مُتفوقاً على فريق " كالكان" من قيرغستان الذي حصل على المركز الثاني بحصوله على 51 نقطة، فريق أوزباكستان الحاصل على 50 نقطة.

وأوضحت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية أن الفرق المُسجلة لخوض التحدي الذي سيعقد في المدينة التدريبية في الروية بدبي في الأول من فبراير، تتمثل في فريقين من دولة روندا، وفريقين من جنوب أفريقيا، و3 فرق من كينيا، وفريقين من نيجيريا، وفريق من غيانا.

وأكدت الفرق المُسجلة جاهزيتها لخوض منافسات التحدي هذا العام من خلال الاستعداد المُبكر والجاهزية العالية في الجانب البدني والتكتيكي للأفراد، واختيار الأعضاء الأعلى كفاءة لخوض المنافسات بعد اختبارات وتدريبات ميدانية خضع لها أعضاء الفرق خلال فترة الإعداد.