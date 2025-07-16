إسماعيل إبراهيم يدير نهائي دوري أمم الطائرة للسيدات

اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة حكمنا العالمي إسماعيل إبراهيم ضمن الطاقم التحكيمي لإدارة الدور النهائي لدوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات في مدينة ووجز البولندية، خلال الفترة من 22 إلى 28 يوليو الجاري.

ويأتي الاختيار بعد مشاركة إسماعيل في عدد من مباريات الأدوار الأولى للبطولة التي انطلقت في بولندا يوم 9 يوليو الجاري، بمشاركة منتخبات هولندا، تركيا، إيطاليا، ألمانيا، صربيا والتشيك.

كما يشارك في إدارة عدد من مباريات دوري الأمم للرجال المقررة في بولندا أيضاً التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 20 يوليو الجاري.