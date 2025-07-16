13 نادياً في المسابقة الثقافية الرياضية بدبا الحصن

نظم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، صباح أمس، المسابقة الثقافية الرياضية المجمعة، بمشاركة واسعة من 13 نادياً من مختلف أندية إمارة الشارقة، وذلك ضمن فعاليات برنامج النشاط الصيفي «عطلتنا غير – أنا المجتمع»، الذي يشرف عليه مجلس الشارقة الرياضي.

شهدت الفعالية مستوى متميزاً من الحضور والتنظيم، توج على أثرها فريق نادي الحمرية الرياضي الثقافي بالمركز الأول، محققاً لقب البطولة، بينما جاء فريق نادي البطائح الرياضي الثقافي في المركز الثاني، ونادي المدام الرياضي الثقافي في المركز الثالث.

وأكد محمد عبدالله الطربان، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، أن تنظيم هذه المسابقة يجسد رؤية مجلس الشارقة الرياضي في تنمية قدرات النشء، وصقل مهاراتهم الفكرية والرياضية، مشيراً إلى أن النادي يضع دائماً في أولوياته تهيئة بيئة محفزة وآمنة تصنع الفارق في بناء أجيال واثقة ومبدعة، وأضاف: «نفتخر في نادي دبا الحصن باحتضان هذه الفعالية النوعية، التي تعكس روح التعاون والتكامل بين أندية الإمارة».