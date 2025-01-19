«ليمتيد» يحرز لقب «الرمز» للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح

أحرز الصقر «ليمتيد» لغدير سهيل سالم الكتبي لقب شوط الرمز للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح، في افتتاح منافسات اليوم التاسع من النسخة الثانية عشرة لكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، وجاء ثانياً «277» لعبد الله خلفان بطي القبيسي، وثالثاً «هكر» لعبد الله خلفان بطي القبيسي أيضاً، وفاز الصقر «281» لبطي خلفان بطي القبيسي بلقب شوط التلواح الأول للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح، وجاء ثانياً «العلقمي» لراشد سعيد علي سرود، وثالثاً «جي 216» لبطي خلفان بطي القبيسي.

وفي شوط التلواح الثاني للجير شاهين فرخ فئة العامة المفتوح كان اللقب من نصيب «أس 80» لفريق الصيرمي، وجاء ثانياً «تجوري 3» لفريق دبي، وثالثاً «أس 1» لفريق الصيرمي.

وتصدر «ميراج» لفريق دبي قمة شوط التلواح الأول للجير شاهين جرناس فئة العامة المفتوح، وجاء ثانياً «83» لفريق ميدان، وثالثاً «أس 03» لفريق الهلال، وذهب لقب شوط التلواح الثاني للجير شاهين جرناس فئة العامة المفتوح إلى «تجوري» لفريق دبي، وجاء ثانياً «فالك طيب» لغدير سهيل سالم الكتبي، وثالثاً «34» لفريق ميدان.

وفي فئة المحليين فاز الصقر «إس إتش 15» لهزاع سالم حسن الهاجري بلقب شوط الشاهين فرخ، وجاء ثانياً «11» لسلطان علي مصبح النيادي، وثالثاً «1» لمحمد سعيد عبد الله المنصوري.

وفي شوط الشاهين جرناس فئة المحليين حصد اللقب «عفريت» لخالد جمعة خادم الهاملي، وجاء ثانياً «الحسم» لعمران فاتح النعيمي، وثالثاً «أس 27» لفريق أر بي جى.