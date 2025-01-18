"بني ياس" في صدارة "الجولة 1" لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

تواصلت أجواء الحماس في منافسات اليوم الثاني من الجولة الأولى في النسخة الثانية من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، وسط حضور جماهيري كبير من الأسر والعائلات الذين توافدوا إلى مبادلة أرينا لتشجيع أبنائهم والاستمتاع بالأجواء التنافسية والأنشطة الترفيهية المصاحبة.

واستقطبت الجولة الأولى من البطولة في يومها الثاني مشاركة واسعة من فئة الناشئين تحت (14، 16) عاما، والذين تنافسوا بقوة على البساط.

وفي ختام منافسات اليوم جاء نادي بني ياس في صدارة الترتيب، بينما حقق نادي العين مركز الوصيف، وحل الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

حضر المنافسات وتوج الفائزين سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة محمد حميد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة حمد حارب المهيري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، وسعادة ربى يوسف الحسن مدير عام الشؤون الإستراتيجية في دائرة التمكين الحكومي، ويوسف الذيب الكتبي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل.

وقال البرازيلي بيدرو داماسينو جونيور والد اللاعبة كاثارينا " أعطيت وما زلت أعطي وقتي وجهدي للتدريب في تلك اللعبة في عدد من الأندية والأكاديميات في الإمارات منذ عام 2009 واليوم، أشعر بفخر كبير وأنا أرى ابنتي كاثارينا تحصد الميدالية الذهبية في فئة تحت 14 عامًا في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو هذه البطولة تمثل محطة استثنائية لصقل المواهب وتشكيل مستقبل هذه الرياضة وصناعة الابطال".

وقالت ماجدة يحيى من الأردن والدة اللاعبة مريم أبو هديب إن الجوجيتسو واحدة من أفضل الرياضات التي يمكن أن يختارها الأبناء، لما تقدمه من فوائد متعددة تتجاوز حدود المنافسة الرياضية فهي تعزز الانضباط والثقة بالنفس والالتزام، إلى جانب تطوير القدرات البدنية والعقلية وبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تمثل منصة رائعة لدعم المواهب وتوفير مساحة للتعلم والنمو والتواصل بين الثقافات”.

بدورها تقول مريم أبو هديب لاعبة نادي بني ياس / حزام أبيض والتي حققت برونزية وزن 44 كجم تحت 14 عاما " سعيدة بتحقيق الميدالية البرونزية في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو واختياري لرياضة الجوجيتسو كان لأنها رياضة غير عنيفة وتساعد في تعزيز اللياقة البدنية والثقة بالنفس وفخورة بتمثيل نادي بني ياس وهذا الإنجاز يجعلني أكثر إصراراً على الاستمرار والتطور لتحقيق المزيد من النجاحات".

وعبّر فهد سعود الظاهري لاعب نادي العين / حزام رمادي والذي حقّق ذهبية وزن 55 كجم تحت 16 عاما عن اعتزازه بتحقيق الميدالية الذهبية في البطولة، وقال إن هذا الإنجاز يمثل خطوة كبيرة في مسيرته الرياضية وأضاف " تشكّل البطولة الغالية محطة أساسية لتمكين اللاعبين الناشئين من تطوير مهاراتهم وتحقيق تطلعاتهم وتوفّر بيئة احترافية عالية المستوى تُحفزنا على تقديم أفضل ما لدينا".