3 نزالات لمنتخبنا للجودو في بطولة "كازابلانكا الدولية"

يخوض منتخب الإمارات للجودو 3 نزالات غدا في افتتاح منافسات بطولة كازابلانكا الدولية المفتوحة للكبار بالمغرب.

وتشهد البطولة مشاركة 25 دولة من مختلف القارات، من بينها 5 منتخبات عربية هي الإمارات، والكويت، وتونس، وجيبوتي، والمغرب.

وتبدأ منافسات البطولة بالوزن الخفيف، إذ وضعت قرعة البطولة التي أجريت أمس في الدار البيضاء بإشراف الاتحاد الدولي، لاعب منتخبنا ناجي كازيبك أمام بطل منتخب تونس دويني فرج في منافسات الوزن الخفيف" تحت 66 كجم".

ويواجه اللاعب كريم عبد اللطيف المصنف الأول لوزن "تحت 73 كجم" لاعب منتخب هونج كونج وتشون يو، وينازل زميله سليمان إبراهيم نظيره المغربي إسماعيل بالقايد المصنف السادس في منافسات "وزن تحت 90 كجم".