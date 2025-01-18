بطولة الشطرنج الخاطف تدشن موسم الأذكياء

تنطلق، مساء اليوم، بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للناشئين والناشئات تحت 16 سنة؛ باكورة بطولات الموسم الجديد للشطرنج، التي ينظمها اتحاد الإمارات للعبة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ويشارك في البطولة 160 لاعباً ولاعبة يمثلون 14 فريقاً من أندية الدولة.

وتستمر البطولة يوماً واحداً على أن تقام بطولة الإمارات الفردية للشطرنج الخاطف للفئة المفتوحة والسيدات، بالقاعة نفسها في اليوم التالي، وتطبق البطولة أنظمة الاتحاد الدولي للعبة واللائحة الفنية لاتحاد الإمارات للشطرنج.

وأكدت خلود الزرعوني، رئيس اللجنة النسائية بالاتحاد، أن الموسم الجديد يشهد بداية قوية للغاية بإقامة بطولتين من أصل 15 بطولة محلية على مدار الموسم في أجندة الاتحاد، وهناك بطولات تقام للمرة الأولى هذا الموسم منها بطولة النخبة، وهي بطولة فردية مفتوحة لجميع الجنسيات وكأس التميز للناشئين تحت 16 سنة والتي يسمح فيها بمشاركة جميع الجنسيات.

وأضافت أن الاتحاد يسير على نفس استراتيجية دعم الكوادر الفنية والإدارية الوطنية من خلال إسناد تحكيم البطولة إلى كوادر شابة، حيث يترأس الحكم الدولي سلمان الطاهر اللجنة، ويعاونه حكم الاتحاد الدولي ماجد العبدولي، ومجموعة من الحكام المحليين المميزين الذين يقوم الاتحاد بتأهيلهم للحصول على ألقاب دولية.