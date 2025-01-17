الرميثي يفوز بالمركز الأول في بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد





اختتمت أمس، فعاليات منافسات بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد 2025، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وذلك بتتويج الفائزين.

وحصد سعيد الرميثي، جائزة المركز الأول البالغة جائزته 150 ألف درهم، بعد أن تمكن من اصطياد سمكة كنعد بوزن 26.52 كجم، وجاء ثانياً عبدالله الجعفري، بوزن 26.11 كجم، ومنح 100 ألف درهم، وثالثًا عمر الشامسي، بوزن 25 كجم، وحصل على جائزة بقيمة 50 ألف درهم.

وشهدت فئة السيدات فوز مريم الحوسني، بالمركز الأول وجائزته 150 ألف درهم، بعد أن تمكنت من اصطياد سمكة تزن 18.21 كجم، وجاءت زينب سعيد، ثانية بوزن 17.96 كجم، ومنحت 100 ألف درهم، وثالثة عنود محمد، بوزن 18.76 كجم وحصلت على 50 ألف درهم.

وأقيمت فعاليات البطولة التي نظمتها هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 1800 بحار من 18 جنسية مختلفة، على متن 327 قارباً، بواقع 305 قوارب لفئة الرجال، و22 قارباً لفئة السيدات.

وانطلقت المنافسات من 3 مواقع هي أبوظبي والمرفأ وجزيرة دلما، للتنافس على جوائز مالية قيمتها 1.168 مليون درهم، بينما بلغ عدد الأسماك التي تم تسليمها 110 أسماك، بوزن إجمالي بلغ 1800 كجم.

وعلى هامش مراسم التتويج تم توقيع اتفاقات شراكة مع الرعاة، وتكريم الجهات الداعمة، بحضور الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومعالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وأكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن البطولة شهدت مشاركة مميزة وحضوراً واسعاً من محبي هذه الرياضة التراثية، موجهاً الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته للحدث، ووجه بتوسيع نطاق الجوائز، لدعم وتشجيع المزيد من المشاركين في فعالياتها.

وقال إن هذا النجاح يرسخ مكانة النادي التخصصية في تنظيم سباقات صيد الكنعد وإدارتها بكل احترافية في السنوات الماضية، لتكون جولات هذا الموسم امتداداً لهذا النجاح والتميز التنظيمي، مشيداً بالتعاون بين الجهات والمؤسسات الداعمة، والدور الرائد الذي لعبته هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز الطابع التراثي للبطولة، ومجلس أبوظبي الرياضي على دعمه المستمر للرياضات البحرية وتطويرها.

وأكد المزروعي، أن بطولة الظفرة الكبرى لصيد الكنعد تمثل تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير الأنشطة التراثية البحرية، وأنها حققت الهدف المنشود في تعزيز هواية الصيد كموروث إماراتي.

وأعرب معاليه، عن تقديره للرعاية الكريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للبطولة التي شهدت مشاركة قياسية، مشيراً إلى أن تلك الجهود تجسد حرص سموه على إحياء تراث الآباء والأجداد واستلهام القيم الحميدة مثل التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.

من جهته، أعرب العواني، عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته لهذا المهرجان البحري المميز، الذي يسهم في تعزيز الرياضة كأسلوب حياة يومي، ويعمل على إحياء رياضات الصيد البحري.

وأضاف أن البطولة، تمثل فرصة لتعزيز إحياء التراث في الدولة، كما تربط بين الأفراد من الجنسيات والخلفيات الثقافية المختلفة، في منافسة تحتفي بالمهارات والخبرات في رياضات الصيد البحري، وتعكس قيم التعاون والتواصل المجتمعي.