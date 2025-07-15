«عمومية الطائرة» تعتمد التعديلات للنظام الأساسي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الإمارات للكرة الطائرة، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، بحضور عبدالله الدرمكي رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي 15 نادياً من أصل 19 عضواً في الجمعية العمومية، فيما تغيب ممثلو أندية حتا والذيد والمدام وعجمان.

وأكد الدرمكي أن إصدار وزارة الرياضة للدليل الاسترشادي للحوكمة جاء بهدف وضع رؤية شاملة للرياضة الإماراتية وتفسير مواد النظام الأساسي، موضحاً أنه تم تعميم النظام الأساسي المعدل وفقا للائحة الاسترشادية على الأندية الأعضاء لدراستها وإبداء الملاحظات، قبل مناقشتها واعتماد التعديلات المقترحة.