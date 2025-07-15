وافية المعمري تتوج بذهبية بطولة الإمارات للشطرنج

أكد نادي العين سيطرته على بطولة الإمارات الفردية للشطرنج 2025، بعدما قدمت لاعبته وافية المعمري أداءً مذهلاً تُوّجت على إثره بالميدالية الذهبية في فئة السيدات، محرزة 8 نقاط من 9 مباريات، في مسيرة سيطرت فيها على المنافسات بكل ثقة وثبات.

أظهرت وافية المعمري شخصية البطلة داخل الرقعة، فبأسلوب تكتيكي مميز وأداء متوازن بين الهجوم والدفاع، شقت طريقها نحو القمة، لتُتوّج بلقب بطلة الإمارات وتؤكد مكانتها كأيقونة بارزة في مشهد الشطرنج النسائي الوطني

أما في فئة تحت 10 سنوات، فقد تألق النجم الصاعد زايد محمد آل علي، أحد أبرز مواهب نادي العين، محققًا 7.5 نقاط من 9 جولات، ومُتوجاً بالميدالية الذهبية عن جدارة، في إنجاز يعكس موهبته الصاعدة وثقة النادي في جيل المستقبل.

وشهدت البطولة كذلك مشاركة قوية من اللاعب حمدان محمد آل علي، الذي أنهى المنافسات برصيد جيد أهّله لتحقيق المركز الثالث مكرر، في نتيجة مشرفة تعكس الحضور المتوازن لنادي العين في جميع الفئات وتألقت أيضاً اللاعبة وديمة الكلباني في فئة السيدات، محققة المركز الثالث مكرر، في مشاركة قوية تعكس تطورها المستمر ومنافستها بين نُخبة لاعبات الدولة. وتعكس هذه النتائج النجاح المتواصل لخطة نادي العين في الاستثمار بالمواهب الوطنية وصناعة جيل من الأبطال، يرفعون راية الشطرنج الإماراتي في المحافل المحلية والدولية.