نخبة الرماة المحترفين والهواة يشاركون في البطولة الصيفية المفتوحة بالذيد

افتتحت بطولة الرماية الصيفية المفتوحة التي ينظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي، مساء أول من أمس، وتستمر حتى 20 يوليو الجاري، وتضم منافسات متنوعة تجمع بين نخبة من الرماة المحترفين والهواة من مختلف إمارات الدولة، حيث يتنافس المشاركون ضمن فئات عمرية متعددة، في أجواء يسودها التحدي والانضباط والروح الرياضية العالية. وستُختتم البطولة بحفل كبير يتخلله تكريم الفائزين في مختلف الفئات، وتوزيع الجوائز والميداليات التقديرية.

حضر حفل الافتتاح الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وسالم محمد بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وراشد عبدالله بن هويدن الكتبي، أمين السر العام، وسيف بن دلوان الكتبي، ومالك مصبح الكتبي، وخليفة بن هويدن الكتبي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وأكد سالم محمد بن هويدن الكتبي، أن تنظيم بطولة الرماية يأتي في إطار خطة النادي لتعزيز الرياضات النوعية، وترسيخ ثقافة ممارسة الهوايات المفيدة بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن النادي يسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشباب وتنمية مهاراتهم في بيئة تنافسية آمنة ومحفزة.