الجولة الأولى لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو اليوم

تتجه الأنظار، اليوم، إلى «مبادلة أرينا» في أبوظبي، حيث تنطلق الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو في نسختها الثانية بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. وتبدأ البطولة أولى جولات الموسم الجديد من العاصمة أبوظبي قبل الانتقال إلى دبي، والشارقة، والفجيرة، لتؤكد أهميتها في تعزيز انتشار الرياضة واستقطاب أكبر عدد من الممارسين والمشجعين. كما تعكس التزام اتحاد الإمارات للجوجيتسو باستدامة نشر وتطوير الرياضة على مستوى الدولة، مع الحرص على توفير بيئة ملهمة للمنافسة وتطوير المواهب وصناعة الأبطال.

وقال محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى الاتحاد: «حققت بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو انطلاقة قوية ورسخت مكانتها واحدة من أبرز البطولات على الساحة المحلية، مع نجاحات استثنائية في نسختها الأولى. ونتطلع إلى أن تكون النسخة الثانية أكثر تميزاً وقوة، وذلك من خلال تعزيز مستوى المنافسات وزيادة عدد المشاركين من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات».

وأضاف المرزوقي: «تعكس البطولة الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لتعزيز نمط الحياة الصحي وترسيخ قيم رياضة الجوجيتسو في المجتمع. وتبدأ المنافسات اليوم بنزالات فئة الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاماً).

وتعد بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو إحدى أبرز بطولات أجندة الرياضة المحلية، حيث توفر منصة مثالية للاعبين واللاعبات لتطوير مهاراتهم واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التنافس في بيئة احترافية عالية المستوى، مما يسهم في إعدادهم للاستحقاقات المحلية والدولية والتألق في منافساتها.