4 ميداليات لـ «شطرنج الشارقة» في «الإمارات الفردية»

أحرز لاعبو نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، 4 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المفتوحة والسيدات وفئة تحت 8 و10 سنوات للأولاد والإناث، التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، حيث أحرز لاعبو النادي ذهبية وفضية وبرونزيتين.

في فئة تحت 8 سنوات، حقق الموهوب الصاعد محمد المعيني الميدالية الذهبية، بعد أداء مذهل، حيث حصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 9 مباريات، في إنجاز يعكس موهبته الكبيرة، ومستقبله الواعد، كما تمكن زميله في النادي محمد الحمودي من اقتناص الميدالية البرونزية، برصيد 6 نقاط.

ونجح سالم المهيري لاعب النادي، في الفوز بالميدالية الفضية والمركز الثاني في فئة تحت 10 سنوات، بعدما جمع 7 نقاط من 9 جولات، ليدخل قائمة الأبطال في السجل الذهبي، فيما كانت البرونزية الثانية من نصيب يحيى شعيب الكاف لاعب النادي، في المسابقة المفتوحة للرجال، ليحصد الميدالية البرونزية، بعدما نجح في 6.5 نقاط من 9 جولات.

وأعرب عبد الله مراد المازمي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة الفنية ورعاية الموهوبين، عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو النادي في جميع مسابقات البطولة، مؤكداً أن هذه النتائج تكشف القاعدة الكبيرة لدى النادي، وما نقوم به من عمل، سواء على مستوى زيادة قاعدة اللاعبين، أو اكتشاف المواهب وضمها إلى النادي.

وأشار المازمي إلى أن هذه النتائج تعد تتويجاً لجهود النادي في تطوير المواهب الناشئة، وتوفير البيئة المثالية لصقل مهاراتهم وصعودهم على منصات التتويج، كما أن هذه النتائج مسؤولية كبيرة على الجميع، سواء مجلس إدارة النادي، أو الأجهزة الفنية والإدارية، وأيضاً اللاعبين، من أجل مواصلة الجهد، وتطوير المستويات، والبحث عن إنجازات جديدة على المستويات المحلية والخارجية.

وأضاف المازمي أن النادي لديه خطط على كافة المستويات، لمواصلة دوره كأحد أبرز الأندية التي تدعم المنتخبات الوطنية، ودائماً النادي يدفع باللاعبين الصغار في مراحل سنية أكبر، من أجل اكتساب الخبرة، كما أن البطولة تعد إعداداً قوياً للبطولة العربية بالمغرب، التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 28 يوليو الجاري، ونطمح في تحقيق نتائج متميزة في البطولة.