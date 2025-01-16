قرية المرموم التراثية.. فعاليات ونشاطات تبهر جمهور الهجن

تعود القرية التراثية بالمرموم، الوجهة العائلية المتميزة وإحدى الفعاليات المصاحبة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، المهرجان الرائد الذي يحتفي بالتراث الأصيل ورياضة سباقات الهجن العريقة، تعود إلى زوارها بحلة متجددة تشمل العديد من الفعاليات والعروض المتميزة، والتي ينتظرها الزوار من كل الجنسيات، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ وحتى 29 يناير الجاري، بالتزامن مع السباقات الرئيسية لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2025 الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في ميدان المرموم.

وأعلن المسؤولون عن تنظيم قرية المرموم التراثية أن القرية هذا العام ستبهر زوارها بالعديد من النشاطات الترفيهية والعروض التراثية التي تمزج أصالة التراث الإماراتي مع الحاضر المزدهر، وتتضمن عدداً من الفعاليات المتميزة التي لاقت إقبالاً كبيراً خلال الأعوام الماضية، وخصوصاً من قبل الزوار الغربيين الذي تهافتوا على قرية المرموم التراثية للاطلاع على جوانب التراث الإماراتي العريق، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة التي تنظم للمرة الأولى هذا العام.

كما وتضم القرية العديد من المحلات التجارية والأكشاك التي تقدم تشكيلة متنوعة وغنية من المنتجات التراثية والحرف اليدوية، والأطعمة والأغذية والمشروبات المستوحاة من التراث وأيام الزمن الجميل.

وقال عبدالله أحمد فرج، مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء: بداية أتقدم بالشكر الجزيل إلى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ولجنة الاستثمار والخدمات العامة في أرياف وبراري دبي على رعايتهم ودعمهم لفعاليات القرية التراثية في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن هذا يدل على تعاون الجهات والمؤسسات الحكومية لإبراز أفضل الممارسات في مجال الفعاليات في إمارة دبي.

وأضاف: تواصل قرية المرموم التراثية سعيها الدؤوب لتكون وجهة عائلية متميزة ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي، ولا شك أن الإقبال المتزايد الذي تشهده القرية من قبل الآلاف من الزوار كل عام يدفعنا للارتقاء بفعالياتنا وبرامجنا لنلبي تطلعات الزوار، وهو ما سنسعى إليه هذا العام من خلال العديد من الإضافات المتميزة سواء من حيث الأنشطة والعروض الترفيهية والثقافية، أم من حيث تجربة التسوق المتميزة من خلال المتاجر المتنوعة والمطاعم والأكشاك التي تضمها القرية.

وعن جديد هذا العام، قال فرج: حرصنا على تنويع العروض الفنية التراثية لنشمل عروض فرقة اليزوة وعروض المسرح الرئيسي والتي تشمل عروض الماجيك والألعاب والموسيقى بأنواعها، بالإضافة إلى ذلك ستتوافر أكشاك الطعام لتقدم المأكولات الشعبية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، ندعو الجميع للمشاركة والاستمتاع بهذا الحدث المميز الذي يجمع بين التقاليد والترفيه.